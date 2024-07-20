وزير فلسطيني سابق: الرأي الاستشاري للعدل الدولية توثيق دقيق لحقوق شعبنا

قال وزير العدل الفلسطيني السابق محمد الشلالدة، إن الرأي الاستشاري الذي صدر من محكمة العدل الدولية يتمتع بقيمة قانونية هامة جدًا في القانون الدولي لأنه يمثل الأسرة الدولية بمجملها.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، أنَّ الرأي الاستشاري يعتبر توثيقًا دقيقًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهزيمة كاملة لنظريات السلطة القائمة بالاحتلال في الأمن والدفاع الشرعي وضرورات العسكرية.

وأشار إلى أن هذا الرأي يُعيد القضية الفلسطينية برمتها إلى أصولها القانونية في القانون الدولي

وأوضح أن الأدلة وكافة المرافعات أمام محكمة العدل الدولية كانت مستندة إلى القرارات الدولية ومن هنا جاء هذا الرأي الاستشاري بالعديد من المبادئ القانونية التي أكدت على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على أرض الفلسطينية المحتلة ومبدأ عدم احتلال أراضي الغير بالقوة أو التهديد بها وذلك استنادًا للمادة الثانية من البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لإصدار رأي استشاري بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، خلال الجلسة، إن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذّت العنف ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية.