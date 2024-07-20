تقرير: جيش الاحتلال يستهدف صرافين في غزة وسوريا ولبنان

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أفادت قناة العربية/الحدث نقلا عن مصادر لم تسمها، باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لصرافين في قطاع غزة ولبنان وسوريا، تتهمهم بتمويل حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وأوضحت المصادر أن قصف جوي استهدف صباح الخميس الماضي تحسين عماد النديم في سيارته في دير البلح ومعه اثنان من الصرافين الذين يعملان معه.

وتابعت المصادر أن الاحتلال قصف الليلة الماضية مبانٍ تابعة لمحلات صرافة في دير البلح ومناطق أخرى من القطاع.

ونوهت المصادر بأن هذا الاستهداف جزء من عمليات الاغتيال لصرافين ورجال أعمال يتهمهم الاحتلال بتمويل حماس.

وكان جيش الاحتلال قد استولي على محتويات محلات صرافة في غزة واعتقل أصحابها.

ونوهت المصادر بأن إسرائيل قامت بتنفيذ عمليات اغتيال لصرافين كبار ورجال أعمال ضالعين في تمويل حزب الله بلبنان مثل الصراف محمد إبراهيم سرور الذي وجد مقتولا في بيته.

وكان سرور على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية، مع ثلاثة آخرين، منذ أغسطس 2019 بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران وتقديمهم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي وغيره إلى "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

كما تم اغتيال رجل الأعمال السوري محمد براء قاطرجي بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق الصبورة قرب الحدود السورية اللبنانية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السيارة، التي كانت تحمل لوحة ترخيص لبنانية، جرى قصفها في منطقة الصبورة، التي تقع مباشرة إلى الغرب من العاصمة دمشق، أثناء سيرها على الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وبيروت، بالقرب من الحدود مع لبنان، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".