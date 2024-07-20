إنقاذ 36 من طاقم سفينتين بعد حريق بسبب وقوع تصادم في سنغافورة

تم إنقاذ 36 من أفراد طاقم سفينتين في المياه على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال شرق جزيرة بيدرا برانكا في سنغافورة بعد أن اشتعلت النيران في السفينتين أمس الجمعة.

وقالت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة في بيان إن 26 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 40 على متن واحدة من السفينتين، وهي الناقلة سيريس - 1 التي ترفع علم ساو تومي وبرينسيب، ما زالوا على متنها لمكافحة الحريق، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وأضافت الهيئة، أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم المكون من 22 فردا من على متن الناقلة هافنيا نايل التي ترفع علم سنغافورة. واشتعلت النيران في السفينتين في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، في منطقة بحرية تقع داخل منطقة البحث والإنقاذ البحري في سنغافورة. وحتى الآن، لم تكن هناك تقارير عن تسرب نفطي.

يشار إلى أن بيدرا برانكا هي جزيرة تقع عند المدخل الشرقي لمضيق سنغافورة ، على بعد حوالي 24 ميلا بحريا شرق سنغافورة.

وردا على استفسارات من صحيفة ستريتس تايمز ، قال متحدث باسم هافنيا إن تصادم بين الناقلتين أدى إلى الحريق.