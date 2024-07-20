جامعة طنطا: إتاحة المعامل لاستقبال الطلاب وتسجيل رغبات القدرات الخميس المقبل

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن إنهاء الاستعدادات لبدء امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الرياضية والفنون التطبيقية، التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

وأوضح "زكي"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه وفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتاح تسجيل الطلاب لرغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من يوم الخميس المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق الثامن من أغسطس المقبل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية ستعقد بمقر الكلية بمجمع سبرباي، واختبارات قدرات كلية الفنون التطبيقية بمقر الكلية بشارع عثمان محمد بطنطا.

وأكد حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم، وكل سبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات وتوفير أماكن انتظار لأهالي وأولياء أمور الطلاب، موضحاً أن الجامعة تعمل على توفير فرق عمل من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والإداريين لمساعدة الطلاب.

من جانبه، تابع الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستعمل على إتاحة معامل الحاسب الآلي بمقر الكليتين لمساعدة الطلاب على انهاء تسجيل وحجز مواعيد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتوفير الآليات اللازمة لتنظيم عمليات دخولهم وأداءهم للاختبارات بسهولة ويسر.

وأضاف "حسين"، أن الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بكليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية، تشمل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها، وصورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.