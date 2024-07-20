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أعداد جريدة الشروق
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داخلية غزة تحذر سكان الشمال من النزوح نحو الجنوب


نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 2:02 م

أفاد بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بأن الاحتلال يستخدم وسائل الضغط النفسي على المواطنين ببث مئات آلاف من الرسائل الصوتية عبر الهواتف، يطالبهم فيها بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

وقال البيان، إن الاحتلال يحاول خداع الفلسطينيين عبر بث صور ومشاهد لنازحين يمرون عبر الحواجز، والإيهام بعدم وجود تفتيش عبرها.

وحذر البيان، الفلسطينيين من أكاذيب الاحتلال وخداعه، قائلا: "نحيي صمود المواطنين وثباتهم في منازلهم"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأضاف أن الاحتلال يمارس أبشع صور التعذيب والتنكيل بحق النازحين بعيدا عن عدسات الكاميرات، وأعدم العشرات منهم وترك المصابين ينزفون حتى الموت".

وقالت وزارة الداخلية في غزة: "لا مناطق آمنة في قطاع غزة والاحتلال يمارس القتل بحق المواطنين حتى في خيام النازحين".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة التهجير التي يمارسها منذ بداية الحرب.


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