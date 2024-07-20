تسجيل أول حالة إصابة بحمى الضنك في طهران

أعلن النائب الفني لمركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الايرانية، بابك عشرتي أنه تم رصد أول حالة إصابة بحمى الضنك في العاصمة طهران، حيث كان الشخص المصاب مسافرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن بابك عشرتي قال حول العدد الإجمالي للمصابين بحمى الضنك في البلاد: "بحسب احصائيات نظام الرعاية الصحية الموجود في البلاد، تم حتى يوم الأربعاء الماضي تشخيص إصابة 151 شخصا بحمى الضنك في البلاد منها 12 حالة منقولة محليا، وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم تاريخ سفر وقد أصيبوا بالعدوى داخل البلاد".

وتابع: "من بين هذا العدد، أصيب 130 شخصا من الإمارات، و7 من باكستان، وواحدا من عمان، وواحدا من بنين الإفريقية".

وبين أن البعوضة الزاعجة تعمل بشكل مختلف في شمال وجنوب البلاد، مضيفا: "في المناطق الشمالية من البلاد، تلدغ هذه البعوضة في الغالب خلال النهار وتسمى نهارية، وفي المناطق الجنوبية تكون هذه البعوضة ليلية. وهذا يعني أنها تلدغ في المنزل على الأغلب".

وبالإشارة إلى انجذاب البعوضة الزاعجة للملابس الداكنة والقاتمة، أعلن نائب الرئيس الفني لمركز إدارة الأمراض الانتقالية التابع لوزارة الصحة في نصيحة لمواطنيه: "على عامة الناس ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة وألوان زاهية وأن استخدام كريمات لدغ الحشرات الطبيعية أو الكيميائية يمكن أن تمنع حمى الضنك".

وبحسب عشرتي، فإنه تم تسجيل حالات الاصابة بحمى الضنك حتى الآن في محافظات هرمزكان وفارس وخوزستان وبوشهر وطهران وخراسان الرضوية وسيستان وبلوشستان وأصفهان وجيلان.

كما أعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة أن الخبراء وجدوا أن البعوضة الزاعجة هي ناقلة لفيروس حمى الضنك ويمكنها التكاثر في الغالب في دلاء تخزين المياه وحاويات الأغذية الحيوانية.