بنيامين نتنياهو: أعبر عن امتناني لدول ساعدتنا لإسقاط الصواريخ والمسيرات الحوثية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جماعة الحوثي شنّت على مدار التسعة أشهر الماضية الكثير من الصواريخ والصواريخ البالستية والمسيرات ضد إسرائيل.

وزعم في كلمة مسجلة، مساء السبت، أن كل هذه الضربات تم إسقاطها من قِبل منظومة الدفاع الجوي بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى، معبرا عن امتنانه لها.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي إحدى أذرع ما سماها محور الشر الإيراني الذي اعتبر أنه يضم حركة حماس وحزب الله ويشكل خطرا على كل دول العالم.

ولفت إلى أن إسرائيل تريد زيادة معيار ومنسوب الرد على الحوثيين لضمان سلامة (دولة الاحتلال) وكذلك لمسار الملاحة البحرية، وفق إدعائه.

واعتبر أن الجميع عليه أن يكون مُجندا لدعم ما سمّاه نضال إسرائيل ضد من وصفهم بأعدائها، في اليمن وغزة ولبنان.

وزعم أن إسرائيل ستيجد الدفاع عن نفسها، وأن كل من يمس بها سيدفع ثمنا باهظا.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، قد صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا غاشما على محافظة الحديدة.

وقال في كلمة له، مساء السبت، إن الاحتلال استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، كما استهدف ميناء الحديدة وخزانات الوقود.

وأوضح أن غارات الاحتلال أطلقت على أهداف مدنية، مشددا على أن قواتهم سترد على هذا العدوان السافر وأنها لن تردد في ضرب الأهداف الحيوية للاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنَّ مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما على ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف في كلمة له مساء السبت، أن النيران التي شبَّت في الحديدة يراها الجميع الآن في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهو أمر له دلالات كبيرة وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة.