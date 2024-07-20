البنك الأهلى المصري يفتتح وحدة علاج السكتة الدماغية وجلطات المخ بمستشفى عين شمس الجامعى

افتتح البنك الأهلى المصرى وحدة السكتة الدماغية بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى بمستشفى عين شمس الجامعى (الدمرداش) وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور أحمد البسيونى مدير وحدة السكتة الدماغية الجديدة بجامعة عين شمس ونرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى وفريق عمل التنمية المجتمعية بالبنك ولفيف من العلماء، والأطباء، والمتخصصين والمسئولين والشخصيات العامة.

وعقب الافتتاح، أعرب الدكتور على الأنور عن اعتزازه بدور البنك الأهلى المصرى وشراكته مع مستشفيات جامعة عين شمس التى تعد من أكبر المستشفيات التى تخدم آلاف المرضى سنويا فى مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى انها من أكبر المستشفيات التعليمية والعلاجية فى مصر التى تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض، والتى تتوجه إليها خطط التطوير سعيًا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضى، وهو ما يدعم خطط الدولة فى هذا الشأن ويتوافق مع رؤية مصر 2030، حيث تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) يوميًا ما بين ١٢ إلى ١٥ ألف مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.

مشيدا بالجهود التى بذلها البنك الأهلى المصرى والجامعة نحو إنشاء وحدة السكتة الدماغية والتى تُعَد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لعلاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية، مثنيًا على اهتمام مستشفيات جامعة عين شمس بمرض السكتة الدماغية وخطورته وتسببه فى حالات الإعاقة والوفاة، كما أكد على إمكانيات الوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة لتصبح وحدة متكاملة، قادرة على معالجة مئات الآلاف من المرضى سنويًا مما يعانون من مرضى السكتة الدماغية ومضاعفاتها.

ومن جانبها، أكدت نرمين شهاب الدين على سعى البنك الأهلى المصرى الدائم لاستكمال مساهماته فى تطوير جامعة عين شمس والمستشفيات التابعة لها وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك فى مختلف مجالات التنمية المجتمعية والتى تجاوزت 13 مليار جنيه فى الثمانى سنوات الماضية، مضيفة أن الدور المجتمعى الذى يأخذه البنك الأهلى المصرى على عاتقه يُولى اهتمامًا كبيرًا وأولوية للقطاع الصحى لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى فى حياة كل مواطن مصرى ومؤكدة على أنه يُعَد من القطاعات المهمة والصعبة فى نفس الوقت نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتى توليها الدولة الأولوية.

كما أضافت أن البنك الأهلى المصرى شارك فى إنشاء وحدة السكتة الدماغية ووحدة ملحقة لها مع توفير جهاز القسطرة المخية تضم نحو ٢٥ سريرا وغرفا للتأهيل ومنطقة معامل خاصة بمرضى السكتة الدماغية وذلك بمنحة تجاوزت 77 مليون جنيه.

ومن جانبه، أعرب الدكتور طارق يوسف عن سعادته وفخره بافتتاح الوحدة بعد تطويرها موضحًا أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الوحدة من بنية تحتية فعالة وتجهيزات على أعلى درجة من الكفاءة والجودة ستساهم فى إتاحة العلاج لما يقرب من ١٥٠٠ مريض بدلًا من ٤٠٠ مريض فى السابق، كما أشار إلى أن الوحدة الجديدة تتميز بجهازها الهجين الذى يقوم بالإجراءات التشخيصية والعلاجية مع الكفاءات البشرية الموجودة، ويمثل فرصة هائلة فى الدقة والسرعة، ما يوفر فرصة لعلاج وإنقاذ أرواح آلاف المرضى من المصابين بهذا المرض.