حددت محكمة مستأنف القاهرة، جلسة 22 أغسطس المقبل، للحكم في الاستئناف المقدم من سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع، على حكم السجن المشدد 15 سنة.

وفي 15 أبريل الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة.

• الاتهامات والشهود

ووجهت النيابة للمتهم تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وذكرت النيابة العامة أن أول من شاهد المجني عليها وحاول إسعافها بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأن الفتاة قالت له أن "السائق المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني".

وبحسب تحقيقات النيابة، شهد الممثل القانوني لشركة أوبر بأن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

• تحرش وتزوير

ونسخت النيابة العامة صورة من أوراق القضية خصصتها للتحقيق في واقعة تزوير المتهم لبياناته على تطبيق الشركة، كما طالعت النيابة الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها وجود شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا. وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتي الدم والبول المأخوذتين منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.