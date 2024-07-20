تسبب انقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمي في مشاكل خطيرة للهيئة الخدمات الصحية البريطانية بما في ذلك العيادات العامة، حيث اضطرت بعض العيادات إلى رفض المرضى الذين لديهم مواعيد روتينية واستقبال الحالات الطارئة فقط.

ووفقًا لـ"الجارديان"، تواجه عيادات الأطباء العائليين اضطرابات كبيرة؛ لأنها لا تستطيع الوصول إلى سجلات المرضى أو إحالتهم لإجراء الفحوصات أو المواعيد في المستشفيات المحلية.

وقالت البروفيسورة كاميلا هاوثورن رئيسة الكلية الملكية للأطباء العامين: "يخبرنا أعضاؤنا أن انقطاع اليوم يسبب اضطرابات كبيرة في حجوزات عيادات الأطباء العامين ونظم تكنولوجيا المعلومات".

وتذكر صحيفة "الجارديان"، أن عدم قدرة العيادات على تقديم خدماتها المعتادة من المرجح أن يخلق تراكمًا في المرضى الذين يحتاجون إلى رؤية طبيب أو تلقي رعاية في المستشفى أو كليهما.

كما يمكن أن يدفع بعض الناس إلى طلب المساعدة في وحدات الطوارئ التي تعاني بالفعل من ضغوط.

وتأثرت الصيدليات أيضًا، حيث إن العديد منها لا يمكنه تقديم الأدوية للمرضى بالسرعة المعتادة؛ بسبب تأخير في تلقي الوصفات الطبية من الأطباء نتيجة للانقطاعات، والتي تشمل نظام التشغيل ويندوز.

واضطرت بعض المستشفيات إلى تقييد بعض أنواع الرعاية، بما في ذلك العلاج الإشعاعي.

وأعلن مستشفى رويال سري التابعة للهيئة، حالة "حادث حرج" في وقت سابق من الجمعة؛ لأن الانقطاعات أثرت على نظام تكنولوجيا المعلومات الذي يستخدمونه، وألغوا مواعيد العلاج الإشعاعي المقرر تقديمه لمرضى السرطان.

وجاء في بيان: "أعلن مستشفى رويال سري حالة حادث حرج بسبب مشاكل تكنولوجيا المعلومات الخارجية التي تؤثر على خدماتنا".



ويعتقد أن حوالي 3.700 عيادة طبية في إنجلترا قد تأثرت، هذه العيادات تمثل 60% من العيادات التي تستخدم نظام سجلات المرضى وحجز المواعيد المسمى EMIS، والذي لا يعمل بشكل طبيعي اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء PA Media.

وطلب مشغلو الصيدليات، الذين يرون أشخاصًا يعانون من أمراض بسيطة ولا يمكنهم الحصول على موعد مع طبيب عام، من الجمهور أن يتحلوا بالصبر أثناء محاولتهم التغلب على مشاكل تزويد الأدوية.

وقالت الدكتورة ليلى حنبك الرئيسة التنفيذية لجمعية الصيدليات المستقلة: "تواجه الصيدليات تأخيرات في وصول الوصفات الطبية من خلال نظم الأطباء العامين لأنها متوقفة، وهناك تأخيرات في تلقي الأدوية في المخزون بسبب تعرض بعض الموزعين لمشاكل في نظم تكنولوجيا المعلومات".



وتابعت: "بما أن نظام المواعيد لدى الأطباء العامين متوقف، يتم تحويل المزيد من المرضى إلى الصيدليات من أجل الأمراض البسيطة".

وطلبت هيئة الخدمات البريطانية، من الجمهور، أن يكونوا صبورين خلال هذا الوقت، مؤكدة أنها تعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.