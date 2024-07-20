 إصابة جنديين إسرائيليين بمسيّرة أطلقت من جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة جنديين إسرائيليين بمسيّرة أطلقت من جنوب لبنان


نشر في: السبت 20 يوليه 2024 - 10:36 م | آخر تحديث: السبت 20 يوليه 2024 - 10:36 م

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح متوسطة جراء إطلاق طائرة بدون طيار (درون) من جنوب لبنان على منطقة زعورة شمالي الجولان. في المقابل، أغار الطيران الإسرائيلي أغار على محيط بلدتي عدلون والشهابية جنوبي لبنان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان حزب قد أعلن قصف موقع زبدين العسكري شمالي إسرائيل بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا إصابته مباشرة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على محيط مكان تشييع أحد عناصر حزب الله الذي قضى بالاشتباكات الحدودية في بلدة عيترون.

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