إنقاذ طفل من رحم أمه بعد استشهادها في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات

أعلن مستشفى في قطاع غزة، اليوم السبت، إنقاذ طفل من رحم أمه الفلسطينية بعد استشهادها في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات.

وأفادت خدمات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، أن المرأة الحامل في شهرها التاسع، هي من بين 24 شخصا على الأقل استشخدوا جراء سلسلة غارات جوية نفذت خلال ليل الجمعة السبت. واستشهد في هذه الغارات ستة أفراد من عائلة واحدة.

وأكد مسئول في مستشفى العودة أن عُلا عدنان حرب الكرد أصيبت بجروح خطيرة خلال قصف على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، أدى إلى استشهاد امرأتين أخريين وطفل.

وأكد رئيس قسم النساء والتوليد في مستشفى العودة الدكتور رائد السعودي، لوكالة فرانس برس، أنَّ المرأة توفيت متأثرة بجراحها إثر وصولها إلى المستشفى.

وأضاف: «بعد استشهادها، أجرى أطباء صورة صوتية للتأكد من حالة الطفل ولاحظوا أن قلبه ينبض، فاستدعوا الجرّاحين».

وأكد جرّاح الطوارئ الدكتور أكرم حسين، أن الجراحين أجروا على الفور عملية قيصرية وأخرجوا الطفل.

وأضاف أن الطفل بخير ونُقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، بعد وضعه في حاضنة.

وأفاد الدكتور حسين بأنَّ المولود الجديد صبي، وأن والده أصيب بالقصف ونُقل إلى المستشفى نفسه.

وكانت حركة حماس قد قالت في بيان، السبت، إن إسرائيل تواصُل القصف المكثَّف وحرب الإبادة على المدنيين العزّل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن مواصلة إسرائيل حرب الإبادة وقتلها عشرات المدنيين خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة هو رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الذي صدر الجمعة.

وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد قالت إنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.