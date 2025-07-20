انفجار يوقع إصابات بين طالبات في رشت شمال إيران

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الانفجار الذي لم تحدد السلطات سببه بعد ألحق أضرارا بالغة بمركز لتعليم اللغات

وقع انفجار مجهول السبب في أحد شوارع مدينة رشت، بمحافظة جيلان شمال إيران، مما أدى إلى وقوع إصابات معظمها بين الطالبات.

ووفقا لموقع غيلانستان الإخباري الذي يبث من محافظة جيلان، وقع انفجار قوي في شارع شهيد باهنر في رشت مساء الأحد.

وألحق الانفجار الذي لم تحدد السلطات سببه بعد، أضرارا بالغة بمركز لتعليم اللغات، ومتجر مجوهرات، وسيارات متوقفة، وبعض المتاجر المحيطة.

ووفقا للتقارير الأولية، أصيب عدد من الأشخاص، معظمهم من الطالبات، ونقلت فرق الإنقاذ المصابين إلى المستشفيات.