مناورات بحریة مشترکة بین إیران وروسیا تنطلق غدا الاثنین

من المقرر أن تنطلق غدا الاثنين، مناورات الإنقاذ والإغاثة البحرية المشتركة لعام 2025 في بحر قزوين، وأن تستمر لمدة ثلاثة أيام، باستضافة القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الأحد، بأن "المناورات تُقام تحت شعار (معا من أجل بحر قزوين آمن وسالم)، بمشاركة قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية، إلى جانب البحرية الروسية، وبحضور مراقبين من دول الجوار المطلة على بحر قزوين".

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز السلامة والأمن البحري، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون البحري بين القوات البحرية لدول حوض بحر قزوين، بحسب "تسنيم".