 مناورات بحریة مشترکة بین إیران وروسیا تنطلق غدا الاثنین - بوابة الشروق
الأحد 20 يوليه 2025 3:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟
النتـائـج تصويت

مناورات بحریة مشترکة بین إیران وروسیا تنطلق غدا الاثنین

طهران - د ب أ
نشر في: الأحد 20 يوليه 2025 - 2:28 م | آخر تحديث: الأحد 20 يوليه 2025 - 2:28 م

من المقرر أن تنطلق غدا الاثنين، مناورات الإنقاذ والإغاثة البحرية المشتركة لعام 2025 في بحر قزوين، وأن تستمر لمدة ثلاثة أيام، باستضافة القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الأحد، بأن "المناورات تُقام تحت شعار (معا من أجل بحر قزوين آمن وسالم)، بمشاركة قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي للجمهورية الإسلامية، إلى جانب البحرية الروسية، وبحضور مراقبين من دول الجوار المطلة على بحر قزوين".

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز السلامة والأمن البحري، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون البحري بين القوات البحرية لدول حوض بحر قزوين، بحسب "تسنيم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك