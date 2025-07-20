السودان: تقييد مكالمات واتساب لأسباب أمنية اعتبارا من 25 يوليو الجاري

أصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد السوداني، اليوم الأحد، تنويها يفيد بتقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان اعتبارًا من الجمعة 25 يوليو 2025.

وجاء في بيانه "ينوه جهاز تنظيم الاتصالات والبريد جميع مشتركى ومستخدمى خدمات الإتصالات بأنه سيتم تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان ، كإجراءات إحترازية للمهددات الأمنية حفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد ، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 ، وإلى حين إشعار اَخر"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية"سونا".

وأكد الجهاز أنه ستظل باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، متاحة كالمعتاد دون أي تقييد .

كما اعتذر عن أى ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين ويثمن تفهمهم فى تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية.