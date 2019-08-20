مصدر أمني عراقي: مقتل عنصرين من الحشد الشعبي وإصابة 5 بانفجار في قاعدة بلد الجوية

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أفاد مصدر في الشرطة الاتحادية العراقية، بأن انفجارات هائلة وقعت عصر اليوم الثلاثاء، في مخازن عتاد تابعة للحشد الشعبي بالقرب من قاعدة بلد الجوية التي تقع على مسافة (80 كيلومترًا شمال بغداد).

وقال المصدر إن "الانفجارات مجهولة المصدر تبعها انفجار أعتدة متنوعة سقطت بالقرب من سياج قاعدة بلد التي تضم المئات من العسكريين والخبراء الأمريكيين".

وأضاف أن "المعسكر يتبع لعناصر حزب الله العراق ويقع جنوبي قاعدة بلد في قرية البو حسان التابعة لناحية يثرب".

وأوضح أن "عنصرين من عناصر حزب الله قتلا وأصيب 5 آخرون من جراء الانفجارات.

وشوهدت أعمدة الدخان الأسود الكثيف وتطاير المقذوفات من مسافات بعيدة تزيد عن 20 كيلومترًا .