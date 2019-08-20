رئيس مدينة فوة يتابع حملة نظافة بطريق المدينة الرئيسى

تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حملة نظافة مكبرة على الطريق العام بداية من قرية السالمية، وحتى قرية شمشيرة.

وشملت الحملة أعمال رفع القمامة من الطريق العام بقرية السالمية ومنية الأشراف وقبريط ومدخل المدينة والعزبة الكبيرة وسنديون وشمشيرة، حيث تم رفع جميع التراكمات والتجمعات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها ورفع تجمعات القمامة من الأراضي الفضاء بعزبة الرميلى والعزبة الكبيرة وتقسيم الموظفين، بحضور إبراهيم خليفة، نائب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القرى والعاملين بجهاز النظافة العامة.

وأكد رئيس مركز ومدينة فوه، حرصه على أن جهاز النظافة مستمر بدوره وتكثيف أعمال النظافة على مدار الساعة على كافة أحياء المدينة والقرى؛ لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.