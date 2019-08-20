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السيسي يستقبل منتخب كرة اليد الحاصل على كأس العالم

فريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم
فريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 12:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 12:45 م

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الحاصل على بطولة كأس العالم، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000 إلى القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، قادمة من مقدونيا، بعد تتويجها بلقب كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

وكان في استقبال البعثة بمطار القاهرة، أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.

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