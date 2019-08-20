ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية للمواطن الكويتي إلى 345 دينارا سنويا خلال 5 سنوات

كشفت وزارة الصحة الكويتية، عن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية للفرد الواحد خلال 5 سنوات من 258 دينارا إلى 345 دينارا سنويا.

وأوضحت الوزارة - في تقرير نشرته جريدة (الأنباء) الكويتية اليوم الثلاثاء عن الرعاية الصحية خلال الفترة من 2012 حتى 2016 - أن أمراض القلب والدورة الدموية والحوادث، والأورام، هي من الأسباب الرئيسية للوفاة خلال هذه السنوات الخمس في الكويت، مشيرة إلى أن الوفيات المسجلة بين المواطنين، أكثر من الوافدين.

وأشارت إلى انخفاض معدل وفاة الأطفال الرضع من 7.7 الى 7.6 لكل 1000 مولود حي خلال السنوات الخمس، موضحة أن السبب الرئيسي للوفاة كان قصر فترة الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة، فضلا عن الأسباب الرئيسية الأخرى مثل التشوهات الخلقية لأجزاء الجسم المختلفة، فيما كان الكويتيون، أعلى من الوافدين.

ولفتت إلى أن معدل الأطباء خلال السنوات الخمس، انخفض لكل 1000 من السكان، من 2.7 إلى 2.4، مع ارتفاع نسبة السكان لكل طبيب من 369 إلى 423.