الوادي الجديد تنفذ الفوج الثالث من رحلات أبناء المحافظات الحدودية

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل تنفيذ أفواج الرحلات ضمن البرنامج الرئاسي العاجل لأبناء المحافظات الحدودية تحت شعار "أهل مصر"، حيث تم تنفيذ الفوج الثالث، والذي ضم 50 شابا وفتاة من مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

وقال إن المحافظة نفذت عدة أفواج وتشمل الرحلة برنامج زيارات ترفيهية وثقافية بالقاهرة، وزيارة الأماكن السياحية، والدينية، وأندية ومراكز شباب، بهدف توفير عوامل ترفيهية لأبناء المحافظات الحدودية، والحرص على ضم الفوج أكبر عدد من أبناء مراكز الشباب بالقرى المتباعدة بالمراكز وكذلك مراكز شباب المدن وتمثيل كافة الفئات الشبابية.