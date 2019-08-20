 الوادي الجديد تنفذ الفوج الثالث من رحلات أبناء المحافظات الحدودية - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أغسطس 2019 2:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

الوادي الجديد تنفذ الفوج الثالث من رحلات أبناء المحافظات الحدودية

عمرو بحر
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:06 م

أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل تنفيذ أفواج الرحلات ضمن البرنامج الرئاسي العاجل لأبناء المحافظات الحدودية تحت شعار "أهل مصر"، حيث تم تنفيذ الفوج الثالث، والذي ضم 50 شابا وفتاة من مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

وقال إن المحافظة نفذت عدة أفواج وتشمل الرحلة برنامج زيارات ترفيهية وثقافية بالقاهرة، وزيارة الأماكن السياحية، والدينية، وأندية ومراكز شباب، بهدف توفير عوامل ترفيهية لأبناء المحافظات الحدودية، والحرص على ضم الفوج أكبر عدد من أبناء مراكز الشباب بالقرى المتباعدة بالمراكز وكذلك مراكز شباب المدن وتمثيل كافة الفئات الشبابية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك