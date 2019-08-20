القوافل الرياضية لجامعة المنيا تصل إلى «طوة»

تستمر جامعة المنيا في تنظيم قوافلها الرياضية للقرى المحرومة من مراكز الشباب وممارسة الرياضة، تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة وتنمية مستدامة"، بقافلة رياضية جديدة لقرية "طوة" مركز المنيا، والتي جاءت ضمن سلسلة من القوافل الرياضية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الرياضي، والمقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا؛ بهدف إدخال الفرح والسرور على أطفال القرى المحرومة، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وإبرازًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحيط ودورها الريادي بالمحافظة.

وأكد عبد النبي، أن قافلة قرية "طوة" هي القافلة الرابعة لجامعة المنيا للقرى المحرومة من ممارسة الرياضة ومراكز الشباب، بعد قوافل نظمتها بقرى أبو يعقوب وصفط الغربية وقرية الشعب، لتستهدف أكثر من ١٢٠٠ من أهالي القرى من الأعمار السنية المختلفة على مدار يومين بكل قافلة يتم خلالها تلبية احتياجات الشباب، وشغل أوقات فراغ أبناء الوطن خلال الأجازة الصيفية فيما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع.

وأضاف الدكتورهاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أن القوافل تشمل عددًا من الأنشطة الرياضية تتضمن ألعاب ترفيهية وترويحية، إلى جانب أنشطة تضم كرة القدم "الخماسي"، ومصارعة الذراعين، وتنس الطاولة، وكاراتيه، وعدو ٥٠مترًا.