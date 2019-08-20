 رئيس حي العمرانية: نعمل على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وحل جميع المشكلات - بوابة الشروق
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رئيس حي العمرانية: نعمل على توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وحل جميع المشكلات

رئاسة حي العمرانية
رئاسة حي العمرانية
دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 9:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 9:47 م

•النظافة ومخالفات البناء والإشغالات على رأس أولويات الحي

قال محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية، إن مهمة الأحياء توفير الخدمات اللازمة للمواطن، والعمل على حل جميع المشكلات، وتحويل أي مشكلات أخرى إلى الجهات التابعة لها.

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه يتابع 3 ملفات هامة بتوجيهات من وزير التنمية المحلية، وهي النظافة، ومخالفات البناء والإشغالات، معقبًا: «نتواجد بشكل مستمر في الشوارع لمتابعة سير تنفيذ التعليمات، والتواصل مع المواطنين، ورفع القمامة من الشوارع وتشجيرها».

وأوضح أنه تم التعاقد مع 6 شركات نظافة لجمع القمامة من الشوارع، والعمل على إزالة المقاهي المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، معقبًا: «نتعامل معها بقرار الغلق والتشميع وفي حالة فك الشمع يتم إخطار المباحث ويتم تحرير محضر ويأخذ العقوبة، ثم نقطع المرافق عن المقهى بعد ذلك».


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