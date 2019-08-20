مقتل وإصابة 44 صينيا إثر حادث تحطم حافلة في لاوس

لقى 13 صينيا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 31 آخرون بينهم اثنان حالتهما خطيرة، إثر انحراف حافلة سياحية عن الطريق وتحطمها في شمال لاروس.

وذكرت السفارة الصينية في لاوس على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن الحافلة كانت تقل 44 صينيا عندما انحرفت على أحد الطرق الواقعة بين العاصمة (فيانتيان) وبلدة (لوانج برابانج) شمالي البلاد.

وأشار إلى أن أعضاء من الفريق الطبي التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني المتواجد في لاوس من أجل حضور حدث طبي مشترك مع الحكومة هناك، توجهوا إلى البلدة من أجل المساعدة في علاج المصابين.