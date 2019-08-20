جهود إيرانية وعراقية لإعادة فتح منفذ سومار الحدودي

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أعلن محافظ كرمانشاه الواقعة غرب إيران هوشنك بازوند، عن تظافر الجهود بين بلاده والعراق لإعادة فتح منفذ سومار الحدودي مع العراق قريبا.

وقال بازوند في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا)"إنه ونظرا إلى دور منفذ سومار الحدودي التنموي بالنسبة لمحافظتي كرمانشاه الإيرانية وديالي العراقية، فان العراقيين خاصة المسؤولون في محافظة ديالي يحرصون على اعادة فتح هذا المنفذ واستعادة نشاطاته بصورة رسمية".

وأضاف أن الجهود جارية حاليا لاعادة فتح (الجزء العراقي من) هذا المنفذ بنهاية الاسبوع المقبل وذلك بتصريح من رئيس الوزراء العراقي.

وتابع "إن اجتماعا عقد اليوم مع محافظ ديالى ورئيس مجلس هذه المحافظة على حدود سومار اذ أن الجانب العراقي قدم اقتراحات بهذا الشان.

وذكر أنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نتطلع، إلى اعادة فتح معبر سومار خلال اسبوع.

وبحسب محافظ كرمانشاه، يتم حاليا تصدير 300 شاحنة من السلع والبضائع إلى العراق یومیا عبر منفذ سومار وبالتالي، فان العراقيين يسعون جاهدين لعدم اغلاقه.

وأوضح "إنه نظرا لاننا على اعتاب حلول شهر محرم الحرام وكذلك الاربعين الحسينية سيتم توجيه صادرات ايران من السلع والبضائع للعراق التي تمر عبر المنافذ الحدودية الاخرى، الى منفذ سومار الحدودي الامر الذي يجعل اعادة فتح هذا المنفذ ذات اهمية بالغة للبلدين".