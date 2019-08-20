افتتاح أول فندق للكلاب بالغردقة

قال الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن مدينة الغردقة شهدت افتتاح أول فندق للكلاب.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الفكرة جاءت لعدم إمكانية نزول الكلاب مع السائحين بنفس الفندق، موضحة أن عشرات السائحين لا يمكنهم ترك كلابهم في بلادهم ويضطرون للمجيء بها إلى الغردقة.

وذكر رفعت أن الفندق حاليًا يستقبل حجوزات من سائحين من مختلف الجنسيات ممن يصطحبون كلابهم معهم من بلادهم، كما يستضيف الفندق جميع أنواع الحيوانات الأليفة، مشيرًا إلى إخطار الفنادق السياحية بالغردقة بافتتاح هذا الفندق الخاص بالكلاب للتنسيق معهم وإخطار السائحين بإمكانيات الفندق.