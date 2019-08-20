كوريا الجنوبية تأمل في إرسال المعونات الغذائية للشمال قبل نهاية سبتمبر

أعرب مسئول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في إرسال المعونات الغذائية من الأرز إلى كوريا الشمالية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، على الرغم من عدم استجابة بيونج يانج لعروض سول بتقديم المعونات.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسئول قوله - في تصريح للصحفيين - " إن الدفعة الأولى من الأرز استغرق تحضيرها 3 أسابيع تقريبا، ولذلك لم يحن الوقت بعد لتأكيد وصول الأرز إلى الشمال قبل نهاية سبتمبر المقبل ".. مؤكدا أن موقف بلاده المتمثل في تقديم المساعدة من منطلق الأخوية والإنسانية، لم يتغير على الإطلاق .. معربا عن أمله في أن تسير المشاورات بين الشمال وبرنامج الأغذية بسلاسة وسرعة.

وكانت سول قد كشفت عن خطتها لإرسال 50 طنا من الأرز إلى كوريا الشمالية من خلال برنامج الأغذية العالمي لمساعدة كوريا الشمالية على التغلب على مشكلة نقص الغذاء المتفاقمة، في شهر يونيو الماضي وكانت خطتها الأولية أن ترسل دفعة من الأرز المزروع محليا في شهر يوليو وأن ترسل المتبقي في شهر سبتمبر، غير أن كوريا الشمالية رفضت قبول المعونات الإنسانية من الجنوب احتجاجا على المناورات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن، وتسعى وزارة الوحدة منذ ذلك الوقت إلى معرفة موقف الشمال تجاه الأمر من خلال برنامج الأغذية العالمي الذي يدير مكتبا له في بيونج يانج.