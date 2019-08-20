الخارجية الفلسطينية تدين مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح الثلاثاء، مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى مع مستوطنين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.