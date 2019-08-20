الخارجية الفلسطينية تدين مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى

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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح الثلاثاء، مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى مع مستوطنين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.