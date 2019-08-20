 الخارجية الفلسطينية تدين مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تدين مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 11:51 ص

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح الثلاثاء، مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام باحات المسجد الأقصى مع مستوطنين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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