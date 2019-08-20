القبض على أكثر من 25 شخصا عقب إطلاق نار أمام مقهى للشيشة في ألمانيا

أصيب شخصان على الأقل في إطلاق نار أمام مقهى للشيشة في وسط مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا ليلة أمس الاثنين.

وتوجهت الشرطة إلى مكان الواقعة للسيطرة على الوضع. وشارك في هذه المهمة أكثر من 30 شرطيا مددجين بالسلاح.

وبحسب بيان للشرطة، قامت مجموعة من الأفراد بقذف أثاث على رواد المقهى، ثم تطور الأمر إلى اشتباكات عنيفة تبادل فيها الطرفان إطلاق النار، وفقا لشهود عيان.

ولم يتضح بعد سبب الواقعة.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع في نهاية المطاف، وقامت بتطويق مكان الواقعة على نطاق واسع، وألقت القبض على أكثر من 25 شخصا.

وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابات التي وقعت نتاج طلقات نارية أم لا.

وتولت الشرطة تحريز الأدلة في مكان الواقعة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتم العثور على خراطيش، وعصاة بيسبول وسلاح ناري أسفل سيارة.