الإمارات تختتم حملة توزيع الأضاحي وكسوة العيد في لبنان

اختتمت السفارة الإماراتية في بيروت "المشروع الإماراتي لتوزيع الأضاحي وكسوة العيد 1440 هـ-2019 م" حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 24 ألف شخص من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وذلك بهبات مقدمة من عدة جهات إماراتية.

وشاركت في هذه الحملة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية.

كما شملت الحملة أيضاً توزيع "هدية العيد" بهبة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، على أكثر من 4750 طفلاً من اللبنانيين والنازحين السوريين.

ويأتي هذا المشروع الذي ينفذ سنوياً وتشرف عليه ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية الإماراتية، بهدف تقديم المساعدة لآلاف الأسر المحتاجة، ضمن عام التسامح، وانسجاماً مع التعاليم والمبادئ السمحة التي تتبناها الإمارات، بما يعكس مبدأ التكافل الاجتماعي والتواصل والتعاون، وترسيخ قيم العطاء والخير.