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مولودية الجزائر يحقق فوزه الأول بالدوري الجزائري

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:03 ص

قلب مولودية الجزائر تأخره بهدف أمام ضيفه أتلتيك بارادو إلى فوز 2 /1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأثنين في افتتاح مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

والفوز هو الأول لمولودية الجزائر الذي تعادل في الجولة الأولى أمام ضيفه اتحاد بسكرة 1 /1، بينما خسر اتلتيك بارادو للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته بهدف دون رد امام اتحاد بسكرة في الجولة الماضية.

تقدم جيلاس جناوي لبارادو في الدقيقة 20، لكن سامي فريوي، أدرك التعادل لمولودية الجزائر في الدقيقة 52، قبل أن يسجل المدافع فاروق شافعي هدف الفوز في الدقيقة 65.


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