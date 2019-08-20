الخارجية الأمريكية: نشعر بالقلق إزاء التصعيد العسكري في إدلب السورية

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري في مدينة إدلب السورية، وفي المناطق المجاورة منها.

ودعا المسؤول الأمريكي - في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء - نظام الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا وإيران إلى الامتناع عن القيام بهجمات عسكرية ضد المناطق المدنية، والعودة فورا إلى وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في وقت أفاد فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن الفصائل المسلحة انسحبت من مدينة خان شيخون، وقرى ريف حماة الشمالي، مضيفا أن الرتل التركي مازال متوقفا على أطراف أوتوستراد دمشق - حلب الدولي داخل إحدى قرى ريف إدلب الجنوبي.

وكانت مصادر سورية قد أعلنت - في وقت سابق - أن قوات الجيش السوري دخلت بالفعل إلى مدينة خان شيخون وسط معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة.