الرئيس التونسي يشدد على ضرورة التصدي للتجاوزات الإعلامية لضمان سلامة الانتخابات

شدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في إنجاح المحطات الانتخابية القادمة من خلال ضمان حياد وسائل الإعلام الوطنية والتصدي لكل التجاوزات التي من شأنها مس سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وتكافؤ حظوظ المرشحين.

جاء ذلك خلال اجتماع الناصر مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،النوري اللجمي وعدد من أعضاء مجلس الهيئة اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس التونسي، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة في تعديل المشهد السمعي والبصري وإرساء إعلام حر ومسئول.

من جانبه، استعرض اللجمي مستجدات عمل الهيئة واستعداداتها للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بما يضمن تساوي حظوظ جميع المرشحين في تغطية إعلامية نزيهة تعكس قدرة تونس على تنظيم انتخابات تعددية حرة وشفافة.

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر المقبل، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.