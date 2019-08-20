ميركل تحذر من «الإفراط في استغلال» المنطقة القطبية الشمالية وتدميرها

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه يتعين على بلادها توجيه مزيد من الاهتمام لحماية المنطقة القطبية الشمالية المتجمدة.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء، في آيسلندا إن المنطقة سوف تكتسب من خلال تغير المناخ أهمية استراتيجية بصفتها طريقا للملاحة البحرية.

وأكدت المستشارة الألمانية أن المنطقة تتمتع "بأهمية قصوى للبشرية بأسرها"، وشددت على ضرورة التعامل معها "بدقة وعناية".

وتابعت ميركل: "لا يمكن أن تكون هذه المنطقة مكانًا للاستغلال المفرط والتدمير الطبيعي"، وأشارت إلى أن ألمانيا لم تعط اهتماما كافيا لهذه المسألة الاستراتيجية خلال الأعوام الأخيرة.

وشاركت المستشارة الألمانية في الاجتماع السنوي غير الرسمي لرؤساء حكومات الدول الإسكندنافية التي دعتها هذا العام بصفتها ضيفا على اجتماعها السنوي.

ويعتزم مجلس الوزراء الاتحادي بألمانيا البت في المبادئ التوجيهية للسياسة الألمانية تجاه المنطقة القطبية الشمالية المتجمدة غدا الأربعاء.