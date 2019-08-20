قطاع الأعمال: تطوير نادي غزل المحلة وفقا لقانون الرياضة الجديد

بحث وزير قطاع الأعمال العام، مع مجلس إدارة شركة غزل المحلة الجديد، في اجتماع، اليوم، تطوير الشركة، والنادي، بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد.

وبحسب بيان من الوزارة، قال الوزير: "يتضمن التصور المقترح لتطوير النادي، تأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا، ولإضافة نحو 10 آلاف عضوية جديدة، وذلك من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة، ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد، ويحصل النادي على ترخيص للاشتراك في الاتحادات الرياضية المختلفة، حسب القواعد الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيين إدارة محترفة لتطوير النادي وتسويق عضوياته وتنمية موارده بصورة مستدامة بعيدا عن شركة غزل المحلة".

وأوضح: "لا نية مطلقا لبيع النادي، وإنما سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاءها حق استغلال الاسم التجاري (نادي غزل المحلة)، والاستاد، وملعب للتدريب، لمدة 15 عاما ويتم رسملة حق الانتفاع لتشارك به شركة المحلة في شركة كرة القدم، على أن يتم طرح النسبة المتبقية من رأس المال على مستثمر متخصص ومؤهل ولديه رؤية مستقبلية وسابقة خبرة وملاءة مالية، لضخ استثمارات تكفي لتطوير الفريق الأول والصعود به للدوري الممتاز والمنافسة في مختلف البطولات، وكذلك عمل مدارس للناشئين تمكن من تفريخ أجيال جديدة من الموهوبين خلال فترة 5 إلى 6 سنوات".