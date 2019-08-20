 مقتل محتجز رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو برصاص الشرطة - بوابة الشروق
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مقتل محتجز رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو برصاص الشرطة

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 3:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 3:59 م

لقى محتجز رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو، اليوم الثلاثاء، مصرعه بعد إطلاق قوات الشرطة البرازيلية الرصاص عليه، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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