مقتل محتجز رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو برصاص الشرطة

لقى محتجز رهائن على متن حافلة في ريو دي جانيرو، اليوم الثلاثاء، مصرعه بعد إطلاق قوات الشرطة البرازيلية الرصاص عليه، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.