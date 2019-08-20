خطة للتوسع فى إنشاء وإحلال وتجديد المساجد بالوادى الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن هناك خطة للتوسع فى إنشاء المساجد فى المناطق المختلفة بالمحافظة، بالإضافة إلى وجود خطة لإحلال وتطوير المساجد القديمة المشيدة بالطوب اللبن والآيلة للسقوط بجميع مدن وقرى المحافظة.

وأضاف أن الخطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ورجال الأعمال، والجهات الخيرية المانحة وأهالي المناطق البعيدة، والأولوية للمناطق النائية خاصة بمراكز باريس والفرافرة والقري الحديثة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف، قامت خلال الفترة الماضية بإحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى المراكز الخمس، بالإضافة إلى فرش عدد كبير منها ودعمها بالاحتياجات اللازمة قبل شهر رمضان الكريم وقبيل الأعياد بالتنسيق مع أهالى الخير.