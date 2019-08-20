سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة هواتف المواطنين بالغربية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مباحث الغربية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تكوين 3 عاطلين سبق اتهام أحدهم في قضيتي (سلاح أبيض، وضرب)، جميعهم مقيمين بثان طنطا، لتشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم في ثان طنطا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بأول وثان طنطا، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم صاحب محل هواتف محمولة تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم جميعا، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.