التعادل السلبي يخيم على مواجهة أبويل القبرصي وآياكس الهولندي في أبطال أوروبا

خيم التعادل السلبي على مباراة فريقي أبويل نيقوسيا القبرصي وضيفه آياكس أمستردام الهولندي، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهما إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وعانى آياكس من النقص العددي في صفوفه، بعد طرد مدافعه المغربي نصير مزرواي في الدقيقة 80 من زمن المباراة، بعد أن حصل على الإنذار الثاني.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب ، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام يوم 28 أغسطس الجاري.