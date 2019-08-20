خافيير بارديم يشيد بناشطة المناخ السويدية جريتا ثونبرج

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أثنى الممثل الإسباني خافيير بارديم على ناشطة المناخ الشابة، جريتا ثونبرج، ووصفها بأنها نموذج للتغيير الاجتماعي.

وقال بارديم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في نيويورك: "إنها (نموذج) للتغيير".

وأضاف أن صوت الشابة السويدية (16 عاما) مهم في النقاش بشأن التغير المناخي بسبب عمرها ومعرفتها والتزامها.

وقال بارديم إن ثونبرج هي مصدر إلهام لجيلها باحتجاجاتها التي تسلط الضوء على مخاطر تغير المناخ.

يشار إلى أن اليوم الثلاثاء يصادف الذكرى السنوية لأول إضراب تشارك فيه الشابة السويدية والذي أدى إلى احتجاجات "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وتحدث الممثل الإسباني في الأمم المتحدة يوم الاثنين لدعم "معاهدة محيط عالمي" التي من شأنها أن تحمي ما لا يقل عن 30 % من بحار العالم بحلول عام 2030.