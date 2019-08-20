رئيس الوزراء العراقي يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية العديد من القضايا المشتركة

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مع وزيرة الدفاع الألمانية انجريت كرامب كارنباور اليوم الثلاثاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن عبد المهدي استقبل وزيرة الدفاع الألمانية والوفد المرافق لها في بغداد اليوم.

يذكر أن ألمانيا تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي حتى الآن بطائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود ومدربين عسكريين في العراق.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية قد أكدت من قبل أن مشاركة جيش بلادها في مهمة مكافحة داعش لا يزال ينظر إليها على أنها "مهمة للغاية".