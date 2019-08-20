متشدد إسلامي جردته بريطانيا من جنسيته يأمل أن تأخذه كندا

قال متشدد إسلامي، سحبت بريطانيا الجنسية منه بعدما سافر إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، يوم الاثنين إنه يأمل في أن تأخذه كندا ،التي يحمل جنسيتها أيضا، من سجن كردي محتجز به حاليا.

وعبرت كندا يوم الأحد عن استيائها من قرار بريطانيا ”بالتنصل من مسؤوليتها“ تجاه جاك ليتس ،الذي اعتنق الإسلام،بسحب الجنسية منه.

وقال ليتس، المعروف إعلاميا باسم (الجهادي جاك)، في مقابلة مع شبكة (آي.تي.في نيوز) الإخبارية إنه لم يتفاجأ بسحب الجنسية البريطانية منه.

ووفقا لاقتباسات نشرتها (آي.تي.في نيوز)، قال ليتس ”لا أعتقد أن (مفهوم) الوطن مرهون بورقة... حتى أكون صادقا، هذه أمور ليس لها معنى يذكر بالنسبة لي . لا أعتقد أن الجنسية البريطانية مهمة“.

وأضاف ”أشعر دائما بأنني كندي . والدي كندي... آمل أن تأخذني كندا من هنا.‭‭‭ ‬‬‬قطعا قد أذهب هناك إلى السجن“.

وفي مقابلة مع الشبكة ذاتها في فبراير، قال ليتس إنه يرغب في العودة إلى بريطانيا التي يعتبرها وطنه.

ووفقا لتقارير إعلامية، سافر ليتس من بريطانيا إلى سوريا للقتال في صفوف الدولة الإسلامية عام 2014 حين كان عمره 18 عاما، وهو نزيل بأحد السجون الكردية منذ عامين بعد إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى تركيا.