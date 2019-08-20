ترامب: الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو وبعيدا عن أي ركود

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تنظر في احتمال القيام بتخفيضات ضريبية، مؤكداً أن اقتصاد بلاده لا يزال ينمو وبعيد للغاية عن أي ركود .

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروماني كلاوس إيوهانيس بالبيت الأبيض وفقا لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء: "نتطلع إلى تخفيضات مختلفة في نسب الضرائب، فأنا انظر في ذلك طوال الوقت"، مضيفا: "أن ذلك هو أحد الأسباب التي جعلت واشنطن في وضع اقتصادي قوي".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه ينظر في خفض ضريبة الأجور، قائلاً إن كثيرين يرغبون في ذلك.

وتابع أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا على الصعيد الاقتصادي لكن "في حقيقة الأمر تعين على شخص ما أن يواجه الصين.. ولا يهم إن كان ذلك جيدا أم سيئا في المدى القصير".

وكان ترامب قد وقّع في 2017 أكبر تعديل ضريبي منذ ثمانينيات القرن الماضي حيث خفض معدل الضريبة للشركات إلى 21% من 35%.