نجم اليوتيوب «بيو دي باي» يعقد قرانه على شريكته الإيطالية مارزيا

أعلن نجم موقع المشاهدة الإليكترونية يوتيوب، بيو دي باي، وهو سويدي الجنسية، وشريكته الإيطالية مارزيا، اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي زواجهما.

وقال بيو واسمه الحقيقي فليكس كييلبرج ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويتمتع بشهرة كبيرة في تدوينه له "لقد تزوجنا، إنني أشعر بأعظم لحظات السعادة، إنني محظوظ للغاية لأن هذه المرأة المذهلة ستكون شريكة حياتي".

وتعد زوجته مارزيا بيزوجنين شخصية شهيرة على الإنترنت وتعرف باسم " مارزيا أونلاين " كما أنها مصممة أزياء وسيدة أعمال.

وقالت في تدوينه لها على موقع إنستجرام "أمس في 19 أغسطس – وبعد مرور ثمانية أعوام بالضبط على لقائنا الأول- احتفلنا بزواجنا مع أصدقائنا المقربين وأفراد أسرتينا".

ويعد كييلبرج أحد النجوم اللامعة على موقع يوتيوب حيث يحظى بنحو 5ر99 مليون اشتراك.

كما يبلغ عدد متابعيه على موقع تويتر 18 مليونا، ويعيد العديد منهم ارسال تغريداته إلى آخرين.