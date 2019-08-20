 «آثار الإسكندرية»: انتهاء 50% من ترميم الجرس الأثري بدير سان سابا بمحطة الرمل - بوابة الشروق
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«آثار الإسكندرية»: انتهاء 50% من ترميم الجرس الأثري بدير سان سابا بمحطة الرمل

هدى الساعاتي
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 6:46 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 6:46 م

أعلن محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، انتهاء أكثر من 50% من أعمال صيانة وترميم الجرس الأثري بدير سان سابا، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1838 ويبلغ عمره 181 عامًا وهو روسي أهداه الامبراطور نيقولا الأول إلى محمد علي باشا لوضعه بكنيسة الروم الأرثوذكس بالثغر.

وأوضح مدير الآثار في تصريحات صحفية لـ "الشروق"، اليوم الثلاثاء، أنه جار استكمال أعمال الصيانة والترميم الشاملة والدقيقة لجرس دير سان سابا بمحطة الرمل من خلال أخصائي الترميم المختصين تحت إشراف منطقة آثار وسط الإسكندرية، ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على التراث الحضاري وثروات مصر الأثرية.

وأضاف متولي، أن الناقوس غني بالزخارف النباتية والهندسة ويعد من المعالم الأثرية الهامة، ويمثل أجراس الكنائس التي تعود إلى القرن ١٩.


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