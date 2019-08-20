اندلاع حريق بمخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي في العراق

اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، حريق بمخزن للأسلحة تابع للحشد الشعبي بجوار قاعدة البكر الجوية بمحافظة صلاح الدين إثر تعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".