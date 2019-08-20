اندلاع حريق بمخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي في العراق

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اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، حريق بمخزن للأسلحة تابع للحشد الشعبي بجوار قاعدة البكر الجوية بمحافظة صلاح الدين إثر تعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".