 اندلاع حريق بمخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي في العراق - بوابة الشروق
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اندلاع حريق بمخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي في العراق

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 6:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 6:45 م

اندلع، مساء اليوم الثلاثاء، حريق بمخزن للأسلحة تابع للحشد الشعبي بجوار قاعدة البكر الجوية بمحافظة صلاح الدين إثر تعرض المنطقة لقصف بقذائف الهاون، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".


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