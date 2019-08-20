أعلن مدير مكتب تنسيق قبول الثانوية العامة بالجامعات، السيد عطا، أن اليوم، هو آخر فرصة لتقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية أمام الطلاب المرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر فى حدود النسبة المقررة وهى 10% من إجمالى طلاب السنة الأولى فى الكلية، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى.

وأكد لـ«الشروق»، أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، وأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التى أجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأضاف أنه سيسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكترونى فقط إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

فى سياق متصل، أعلن مدير مكتب التنسيق، أنه سيتم فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى بشبكة الإنترنت فور إعلان نتائج التحويلات تقليل الاغتراب.

وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، منوها إلى أنه مستمر حتى الساعة الـ7 من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الحالى.