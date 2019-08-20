محمد السادس: حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية

قال العاهل المغربي، محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 66 لثورة الملك والشعب: "إننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة، يحمل مشعلها جيل عن جيل".

وأضاف خلال كلمة ألقاها مساء اليوم الثلاثاء: "نحن نواصل حمل المشعل لاستكمال الرسالة، وأداء الأمانة التي نعتز بتحملها في خدمة شعبنا، ولقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها".

وتابع: "وأتمنى مقاربة تشاركية وإدماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع قوى الأمة"، لافتًا إلى أهمية توجيه المزيد من الدعم إلى الفئات الاكثر معاناة في النطاق القروي في البلاد.

وعقب: "شعبي العزيز، إن المجتمع مثل البيت متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته، والمغرب ولله الحمد بدأ في السنوات الأخيرة يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار ونظرًا لأهميتها فإنه يتعين العمل على صيانتها وتطوير قاعدتها".