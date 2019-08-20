تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، اليوم، مركز ومدينة القناطر الخيرية، وافتتح عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة النادي والنزول الفندقي لمدينة القناطر الخيرية، بعد تطويره بتكلفة بلغت 1.6 مليون جنيه، والتي تمت على 3 مراحل ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، حيث تم ترميم دورات المياه وأعمال الكهرباء ودهانات الواجهات وإقامة منطقة للكافيهات وإنشاء منطقة لألعاب الأطفال وإنشاء صالة للألعاب وتطوير الملعب الخماسي، وجار تطوير الملعب القانوني وفرشة بالنجيلة الصناعي ليكتل تطوير النادي، وافتتاحه خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تطوير الدور الفندقي والمستخدم في استضافة الشباب في كافة المناسبات الرياضية وغيرها.

وتابع المحافظ أعمال التطوير بالنادي وأثنى سيادته على الأنشطة المقدمة للشباب والأطفال والتي تسهم في جذبهم لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية لبناء شخصيتهم واستثمار طاقتهم الإيجابية والبعد عن الأفكار الهدامة، مؤكدا توفير كافة أوجه الدعم للمركز مع ضرورة الحفاظ عليه وصيانته لإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

وطالب مجلس إدارة النادي بالاهتمام بالصيانة الدورية للمبني والملعب لضمان بقائها مدة أكبر، ويمثل المركز إضافة جديدة لمنظومة الخدمات بالقرية والتي تم تطويرها.

وتوجه محافظ القليوبية لافتتاح محطة مشروع صرف صحي قري الشرفا مركز القناطر الخيرية، والذي يخدم قرية كفر الشرفا وعرب العوالي، ويخدم عدد 18.1 ألف نسمة وينفذه الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب، بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه، ويتكون المشروع من محطة معالجة، بالإضافة إلى 4 محطات رفع بشبكاتها بخطوط الطرد وتخدم قرى شبرا شهاب والمنيرة وكفر عليم والحوالة وكفر الشرفا وعرب العوالي.

واختتم المحافظ الجولة بافتتاح مشروع محطة صرف صحي قرى المنيرة وكفر عليم - مركز القناطر الخيرية والذي يخدم عدد 31.5 ألف نسمة.