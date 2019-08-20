تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في ألمانيا خلال يوليو الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي.

بلغ معدل تضخم أسعار الجملة خلال الشهر الماضي 1ر1% سنويا مقابل 2ر1% خلال يونيو الماضي، حيث واصل معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ أواخر 2016.

وساهمت أسعار الكهرباء بالجزء الأكبر من الزيادة في أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي، حيث زادت أسعار الكهرباء بنسبة 4ر8%. وبلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة بعد استبعاد أسعار الطاقة 7ر0% فقط مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار الجملة خلال يوليو الماضي 1ر0% مقابل سالب 4ر0% خلال يونيو الماضي وهي أول زيادة لمعدل التضخم الشهري منذ ثلاثة أشهر.