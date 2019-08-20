البحرين ترحب بتوقيع وثيقة «الإعلان الدستوري» في السودان

جدد رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، التأكيد على موقف بلاده الثابت في الوقوف إلى جانب السودان في مختلف الظروف، ودعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه في النماء والتقدم.

وأعرب المسؤول البحريني - خلال لقائه السفير السوداني لدى ( المنامة ) السفير إبراهيم محمد الحسن، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء - عن ترحيب بلاده بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري في السودان، متمنيا أن تسهم هذه الخطوة في إرساء السلام والمصالحة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، ووضع السودان على مسار التنمية والنهضة بما يلبي طموحات شعبه في مستقبل مشرق ومزدهر.

كما جرى - خلال اللقاء - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السودانية.

وأكد رئيس وزراء البحرين حرص بلاده على توسيع أوجه التعاون مع السودان، والارتقاء بها في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي طموحات البلدين والشعبين .

من جانبه، أعرب السفير السوداني عن تقديره لمواقف (المنامة)، وحرصها على استقرار الأوضاع في السودان.